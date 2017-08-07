Петербуржцы пожаловались на сбои сервиса по оплате парковок смс-сообщениями

Петербуржцы продолжают жаловаться на сбои при оплате парковок с помощью смс-сообщений. Сервис стал недоступен еще во вторник, 7 августа. Об этом сообщает СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".
Отмечается, что сервис перестал работать из-за технических неполадок. Чтобы оплатить парковку, автомобилисты могут воспользоваться паркоматами или мобильным приложением "Парковки Санкт-Петербурга".
Ранее мы писали, что в Петербурге построили недоступную парковку.
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