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Петербуржцы пожаловались на сбои сервиса по оплате парковок смс-сообщениями
Сегодня, 11:20
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Alena_Zinovieva
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Петербуржцы пожаловались на сбои сервиса по оплате парковок смс-сообщениями

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Сервис прекратил работу из-за технических неполадок.

Петербуржцы продолжают жаловаться на сбои при оплате парковок с помощью смс-сообщений. Сервис стал недоступен еще во вторник, 7 августа. Об этом сообщает СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Отмечается, что сервис перестал работать из-за технических неполадок. Чтобы оплатить парковку, автомобилисты могут воспользоваться паркоматами или мобильным приложением "Парковки Санкт-Петербурга".

Ранее мы писали, что в Петербурге построили недоступную парковку.

Фото: pixabay.com

Теги: автомобилисты , оплата парковок , смс-сообщение , технические неполадки
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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