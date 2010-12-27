В Петербурге построили недоступную парковку

В Петербурге обнаружили сомнительную "заботливость" властей.

В Санкт-Петербурге перед Чемпионатом Мира на Крестовском острове сделали большую парковку, на которой должно было хватить место всем. Казалось бы, что город заботится о людях. Однако парковка оказалась бесполезной. Об этом пишет пользователи соцсети "Пикабу".

На протяжении всего мундиаля стоянка пустовала. Дело в том, что въезд на нее был невозможен. Преградой стали бетонные шашки.

Местные жители отмечают, что рядом находится большой парк и данная парковка очень нужная вещь. Автомобилисты были уверенны, что по завершению чемпионата стоянку откроют. Но, как выяснилось, рано радовались. Теперь на месте работают ремонтники, которые снимают асфальт.

Фото: "Пикабу"