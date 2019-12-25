Губернатор: проекты Петербурга были оценены на федеральном и международном уровне

Александр Беглов подвел итоги недели на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор Петербурга рассказал, что городские проекты были оценены на федеральном и международном уровне. Так Александр Беглов подвел итоги недели на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в воскресенье, 13 декабря. Он рассказал, что на прошедшей неделе ряд оперативных решений и долгосрочных проектов был оценен федеральными руководителями и международными экспертами.

Беглов рассказал, что главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в городе. Кроме того, самой динамично развивающейся системой безопасности среди регионов Северо-Запада полпред президента по СЗФО признал петербургскую программу "Безопасный город".

На научно-техническом совете ОАО "РЖД" снова подняли вопрос строительства высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой. Эксперты выбрали "новгородский" вариант основным проектом прохождения трассы между двумя столицами.

Губернатор также рассказал, что принял участие в Х Международном форума "Арктика: настоящее и будущее". Помимо этого Беглов сообщил, что на этой неделе Петербург получил несколько престижных наград – премии Russian Event Awards 2020 и награды "Золотой фотон", где оценили подсветку площади Победы.

Фото: Piter.tv