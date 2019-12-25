Подсветка площади Победы в Петербурге получила премию "Золотой фотон"

Освещенность площади и проезжей части повысилась в разы.

Проект наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки площади Победы в Петербурге был признан лучшим в номинации "Освещение фасадов зданий и сооружений". Он принимал участие в ежегодной Евразийской премии по светотехнике и электротехнике "Золотой фотон", сообщила пресс-служба губернатора.

Проект реализовали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его автором выступила компания "Кандела", а выполнен специалистами "Ленсвет" в партнерстве с ассоциацией "Невский свет". Монумент героическим защитникам Ленинграда осветили в два раза ярче. Светлее стало и убранство памятного зала внутри мемориального кольца. На площади установили 1,5 тыс. светодиодных светильников и прожекторов. Некоторые из них были специально разработаны для проекта.

Источники света создают эффект российского триколора. Флаг можно увидеть на фасадах двух высотных зданий. Светотехническое решение создает ощущение, что флаги развеваются. Освещенность проезжей части увеличилась в 10 раз.

К памятному году новую подсветку получили и другие мемориалы. Например, мемориальный комплекс "Пулковский рубеж" на Пулковском шоссе, памятник защитникам Ленинграда на Петергофском шоссе и другие.

Также на площади Победы провели масштабную реконструкцию фонтанов, которые не работали более 10 лет.

Фото: gov.spb.ru