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Губернатор и председатель ЗакСа поздравили петербуржцев с Днем флага России
Сегодня, 13:00
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Губернатор и председатель ЗакСа поздравили петербуржцев с Днем флага России

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Чиновники пожелали горожанам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений.

В пятницу, 20 августа, губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем государственного флага Российской Федерации, который будут отмечать в это воскресенье, 22 августа. 

Три десятилетия назад трехцветный флаг стал одним из главных символов России. Сегодня мы все больше ощущаем преемственность разных этапов в истории Отечества. Наша страна всегда была сильна народным единством, опорой на традиции, высокие духовные и нравственные ценности, хранимые многими поколениями.

указано в поздравительном письме

Чиновники отметили, что подъемом флага отмечают все значимые события в жизни города и страны, под ними подписывают важные документы, спортсмены одерживают победу, деятели искусства выступают на международных конкурсах. 

Российский триколор олицетворяет мощь и величие нашего государства, нашу уверенность в будущем. 

отметили в администрации

Губернатор пожелал горожанам здоровья, благополучия и оптимизма, чтобы любовь к родине всегда жила в сердцах, а флаг России развевался над сильной и процветающей страной.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области пройдут праздничные мероприятия в День флага России.

Фото: pixabay

Теги: день флага россии, закс, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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