Петербург начали украшать ко Дню государственного флага РФ

22 августа в России отмечается День государственного флага, который был установлен Указом Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

Ко Дню государственного флага России улицы Петербурга получат тематические украшения. К 22 августа в городе появится 190 различных элементов праздничного оформления. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На Невском проспекте появятся 160 крупных флагов России. По 10 флагов появятся на площади Пролетарской Диктатуры, площади Восстания и Сенатской площадь. Монтаж начался уже сегодня, 19 августа. Флаги на Невском появятся непосредственно 22 августа.

Демонтаж праздничных украшений начнется с 23 августа.

Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасятся в цвета российского флага 22 августа.

День российского флага: когда отмечается, поздравления в стихах и прозе.

Фото: pixabay