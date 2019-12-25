Петербург начали украшать ко Дню государственного флага РФ

Ко Дню государственного флага России улицы Петербурга получат тематические украшения. К 22 августа в городе появится 190 различных элементов праздничного оформления. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
На Невском проспекте появятся 160 крупных флагов России. По 10 флагов появятся на площади Пролетарской Диктатуры, площади Восстания и Сенатской площадь. Монтаж начался уже сегодня, 19 августа. Флаги на Невском появятся непосредственно 22 августа.
Демонтаж праздничных украшений начнется с 23 августа.
Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасятся в цвета российского флага 22 августа.
День российского флага: когда отмечается, поздравления в стихах и прозе.
Фото: pixabay
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