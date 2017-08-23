День российского флага: когда отмечается, поздравления в стихах и прозе

Канал Piter.tv рассказывает о том, когда празднуют День Государственного флага России и предлагает варианты поздравлений.

В среду, 22 августа в России отмечается День государственного флага, который был установлен Указом Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

Дата, история возникновения Дня российского флага

Еще в 1991 году, 22 августа в Моске над Белым домом официально подняли российский триколор. Он после распада СССР заменил красное полотнище с серпом и молотом. В этот же день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР приняли решение считать "полотнище из... белой, лазоревой, алой полос" официальным флагом России.

Впервые бело-сине-красный флаг подняли во времена правления Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орел". Но "отцом" нынешнего триколора принято считать Петра I. Он в 1705 году издал указ, в котором говорилось о том, что на всех торговых судах должна развеваться именно бело-сине красные флаги. Он даже сам начертил образец и выбрал порядок цветов, хотя до сих пор не понятно, чем он при этом руководствовался. Возможно, он полагался на предыдущий опыт.

Официальным бело-сине-красный триколор стал во время коронации Николая II. Министерство юстиции определило, что национальным "окончательно должен считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой". И только в апреле 1918 большевики заменили его красным полотнищем.

Что обозначают цвета российского флага

Сегодня флаг России – это прямоугольное полотнище из трех равных полос. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3. Смысл выбранных цветов до сих пор не установили достоверно, но с самого начала предполагалось, что каждый цвет имеет свой смысл. Одна из версий гласит, что белый означает свободу, синий — Богородицу, покровительствующую России, красный — державность. Вторая версия более присуще современной России: белый символизирует благородство, синий — честность, а красный — смелость и великодушие, присущие русским людям.

Поздравления с Днем российского флага в стихах

Гордость жителей России — знаменитый триколор.

Значит верность он и силу, постоянство, мир и кровь.

Все достоинства народа в этих ярких трех цветах.

Как же важен нам и дорог наш святой российский флаг.



Я в День флага всей России вам желаю доброты.

Чтобы красным, белым, синим расцвели в душе цветы.

Пусть Российская держава процветает и живет.

Я желаю вам удачи, жизни долгой без забот.



***

Белый, синий, красный флаг

Гордо реет над страной.

Не представить нам никак

Для России флаг другой.



Я тебя поздравить рад

С этим чудным днём в сети.

Хоть не шествует парад,

Праздник всё ж, как ни крути.

***

Бело — сине — красный — Родины цвета.

Мать для всех — Россия, и она одна!

Белый цвет — свободы,

Синий — цвет богов,

Красный — то державность,

Мы побьем врагов!



Праздник отмечаем,

Флаг наш бережем!

Дружно поздравляем,

Гимн страны поем!

Поздравления с Днем российского флага в прозе

Российский флаг — воплощение самых лучших качеств современного человека, честного и справедливого. Красный цвет символизирует отвагу; синий — верность, правду и небо; а белый — чистоту совести и мир. Пусть мирным и чистым будет российское небо сегодня и всегда.

***

Флаг нашей страны несет в себе ее историю. Столь много всего в трех цветных полосах. Это и благородство, верность и мужество наших сограждан. Их откровенность и честность. Готовность к самопожертвованию и вера в наше государство. С Днём Флага России!

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Праздник государственный — праздник триколора! Страну прославляет наш флаг сколько лет, являясь гордостью народа! Сегодня мы поздравляем друг друга и радостно поём гимн, с честью называясь гражданином России!



Фото: pixabay.com