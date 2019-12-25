Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасятся в цвета российского флага 22 августа

22 августа в России отмечается День государственного флага, который был установлен Указом Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

В воскресенье, 22 августа, в России состоится День Государственного флага РФ. В честь праздника ряд объектов в Петербурге окрасятся в цвета российского триколора. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

Вечером 22 августа на Дворцовом мосту и на Большом проспекте Петроградской стороны зажгут праздничную подсветку. Три пролета моста будут окрашены в цвета флага России, на проспекте фонари загорятся белым, синим и красным цветом.

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Фото: Piter.tv