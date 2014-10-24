В Ленинградской области пройдут праздничные мероприятия в День флага России

Праздник триколора отметят мотопробегом, концертами и флешмобами.

В воскресенье, 22 августа, в Лениградской области отметят День флага России, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в мероприятиях в Старой Ладоге. Так, в Волховском районе у стен крепости первой столицы Руси растянут многометровый триколор. В Бокситогорском районе пройдет фестиваль музыки и спорта. В Волосовском районе запланирована праздничная программа с участием творческих коллективов и губернаторского молодежного трудового отряда "Авангард". Во Всеволожском районе пройдет концерт "Гордо реет флаг России", на котором выступят творческие коллективы района. В Выборгском районе молодым гражданам России, достигшим 14 лет, торжественно вручат паспорт.

В Гатчинском районе также пройдет праздничный концерт и квест "Стань частью триколора". В Кингисеппском районе запланировано флаговое шествие по улицам города и концерт. В Киришском районе подготовили фестиваль "День добрых день" и мотопробег. Для жителей Кировского района устроят концерт "И горо реет Флаг Державный". В Лодейнопольском районе пройдет патриотическая акция "Под флагом России", а также выступление творческих коллективов. В Приозерском районе выступят творческие коллективы и пройдет торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам России.

В Сланцевском районе помимо патриотической акции "Российский триколор" пройдет товарищеский футбольный матч "Динамо" – ФОК "Сланцы". В Сосновом Бору и Тосненском районе также пройдет торжественное вручение паспортов.

Ранее мы писали, что Петербург начали украшать ко Дню государственного флага РФ.

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