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Губернатор напомнил петербуржцам о коронавирусных ограничениях
Сегодня, 13:22
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Губернатор напомнил петербуржцам о коронавирусных ограничениях

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Глава города отметил, что необходимо сохранить высокие темпы вакцинации.

Накануне, 19 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов в радиоэфире напомнил жителям Северной столицы о необходимости соблюдения коронавирусных ограничений в период жаркого лета.

Эпидемия продолжает ограничивать нашу жизнь. Сейчас важно сохранить высокие темпы вакцинации.

Александр Беглов

По словам градоначальника, благодаря ответственности и борьбе с вирусом, мы можем сохранить здоровье и жизнь людей.

Напомним, что в Петербурге с 13 июля вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа больных коронавирусом. 

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончалась журналистка Тамара Сапожникова.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург, смольный
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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