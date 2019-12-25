Губернатор напомнил петербуржцам о коронавирусных ограничениях

Глава города отметил, что необходимо сохранить высокие темпы вакцинации.

Накануне, 19 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов в радиоэфире напомнил жителям Северной столицы о необходимости соблюдения коронавирусных ограничений в период жаркого лета.

Эпидемия продолжает ограничивать нашу жизнь. Сейчас важно сохранить высокие темпы вакцинации. Александр Беглов

По словам градоначальника, благодаря ответственности и борьбе с вирусом, мы можем сохранить здоровье и жизнь людей.

Напомним, что в Петербурге с 13 июля вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа больных коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончалась журналистка Тамара Сапожникова.

Фото: Piter.tv