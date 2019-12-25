В Петербурге от коронавируса скончалась журналистка Тамара Сапожникова

Коллеги Тамары рассказали, что последний раз она была в редакции 18 июня, ровно через месяц ее не стало.

В Петербурге умерла журналистка издания 47News Тамара Сапожникова. Женщина скончалась вечером 18 июля из-за коронавируса. Об этом в соцсетях рассказали ее друзья и коллеги.

Коллеги Тамары рассказали, что последний раз она была в редакции 18 июня, ровно через месяц ее не стало.

Тамара всегда говорила, что у неё интересная жизнь, и она счастлива. Категорически не признавала чёрный цвет и уныние. Любила дочь и кота. Радовалась многочисленным друзьям. Юлия Гильмшина, коллега

Недавно петербуржцы пожаловались на гигантскую очередь при получении свидетельства о смерти.

Фото: Piter.tv