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В Петербурге от коронавируса скончалась журналистка Тамара Сапожникова
Сегодня, 12:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге от коронавируса скончалась журналистка Тамара Сапожникова

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Коллеги Тамары рассказали, что последний раз она была в редакции 18 июня, ровно через месяц ее не стало.

В Петербурге умерла журналистка издания 47News Тамара Сапожникова. Женщина скончалась вечером 18 июля из-за коронавируса. Об этом в соцсетях рассказали ее друзья и коллеги.

Коллеги Тамары рассказали, что последний раз она была в редакции 18 июня, ровно через месяц ее не стало.

Тамара всегда говорила, что у неё интересная жизнь, и она счастлива. Категорически не признавала чёрный цвет и уныние. Любила дочь и кота. Радовалась многочисленным друзьям.

Юлия Гильмшина, коллега

Недавно петербуржцы пожаловались на гигантскую очередь при получении свидетельства о смерти.

Фото: Piter.tv

Теги: журналистка, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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