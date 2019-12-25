Петербуржцы пожаловались на гигантскую очередь при получении свидетельства о смерти

Некоторые горожане стоят в очереди с утра.

Днем 19 июля петербуржцы пожаловались на гигантскую очередь у отдела регистрации актов гражданского состояния о смерти на улице Достоевского в Петербурге. Своё недовольство горожане выразили в социальных сетях.

Я не понимаю почему люди должны часами стоять в очереди для получения свидетельств о смерти и проведения ритуальных услуг. У людей и так горе, а их как скот выставляют в длинные очереди и в жару, и в холод. Ну неужели не сделать все автоматизировано. автор поста

По словам очевидцев, некоторые петербуржцы стоят в очереди с утра, чтобы получить свидетельство о смерти.

Почему весь город тянут в одну точку, ЗАГСы городские данные св-ва не выдают и график их работы не как у всех. Люди стоят в очереди со слезами, ведь это и нарушение религиозных чувств верующих… стоят с 6 утра. автор поста

Напомним, 1 июля были открыты три дополнительных отдела, в которых можно зарегистрировать акт о смерти. Однако они работали до 15 июля. На сайте комитета по делам ЗАГС сообщается, что свидетельство о смерти можно получить в отделе на улице Достоевского, а также в отделах, расположенных в Петергофе, Колпино, Сестрорецке, Пушкине и Кронштадте.

Ранее мы писали, что умерших от коронавируса петербуржцев будут хоронить бесплатно на кладбище.

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