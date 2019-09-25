Умерших от коронавируса петербуржцев будут хоронить бесплатно на кладбище

Семье погибшего при выборе похорон на кладбище, нужно будет заплатить только за гроб и венки.

С 12 июля компании, обслуживающие кладбища Петербурга, будут хоронить умерших от коронавируса, бесплатно. Также с родственников не возьмут деньги за перевозку тела из морга. Об этом стало известно на внеочередном заседании Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

Как рассказал "Фонтанке" президент Ассоциации Валерий Ларькин, в отрасли надеются, что благодаря этому решению снизится потребность в кремации.

Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы. Валерий Ларькин, президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли

Семье погибшего при выборе похорон на кладбище, нужно будет заплатить только за гроб и венки. Валерий Ларькин отметил, что такая услуга будет оказываться столько, сколько это понадобится.

Ранее стало известно, что в Петербурге растет выручка ритуального бизнеса.

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