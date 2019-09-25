В Петербурге растет выручка ритуального бизнеса

Эксперты связывают это с ростом цен на услуги в Петербурге и высокой смертностью.

В понедельник, 12 июля, издание "Деловой Петербург" со ссылкой на данные "Петростата" сообщило, что по итога прошлого года компании ритуальных услуг нарастили объем оказываемых услуг на 12% из-за высокой смертности и роста цен.

В прошлом году выручка компаний составила 6,72 млрд рублей, составив 20% от всех бытовых услуг. В 2019 году выручка составила 6 млрд рублей, а еще годом ранее – всего 5, 75 млрд рублей.

Объем платных услуг за прошлый год сократился в Петербурге на 83 млрд рублей, а выручка компаний, которые входят в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли города и региона, выросла до 30%.

Например, выручка ООО "Р. И. П." выросла на 31%, с 311,4 млн до 408,8 млн рублей. Чистая прибыль компании увеличилась с 253 млн до 343 млн рублей. Выручка ООО "РИТЭК" (обслуживающая организация Охтинских кладбищ) также выросла на 32% — с 52 млн до 69,9 млн рублей.

Ранее мы писали, что Петербургский крематорий снова переполнен.

Фото: Pixabay