Дополнительные пункты регистрации смертей откроют в Петербурге с 1 июля

Три дополнительных пункта будут работать с 1 по 15 июля.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния с 1 июля открывает три дополнительных отдела, в которых можно зарегистрировать акт о смерти. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Пункты расположены на улице Доблести, 36, Народной улице,2 и улице Верности, 4а. В отделах будет работать один специалист. Прием граждан будет осуществляться до 15 июля включительно.

Отдел на улице Достоевского, 9А меняет режим работы. До 15 июля он работает с понедельника по субботу. Время работы: 10:00-17:00. Перерыв с 13 до 14 часов. После 16 июля — с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00 без перерыва на обед. В пятницу он открыт с 10 до 19 часов. Суббота и воскресенье — выходные дни. Также есть санитарный день — первый день нового квартала. Для уточнения информации можно позвонить по телефону 8 (911) 100–14–59.

В субботу зарегистрировать акт гражданского состояния о смерти можно в отделах ЗАГС на Тверской улице, 1/13, Торговой площади, 5 в Петергофе и Садовой улице, 22 в Пушкине. Также в этот день открыты сектора на площади Свободы, 1 в Сестрорецке и проспекте Ленина, 32 в Кронштадте.

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