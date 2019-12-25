В Смольном рассказали о демографической яме в Петербурге, как в 90-х

Женщины рожают первого ребенка только к 30-ти.

В Петербурге зафиксировали естественную убыль населения. В целом информация является не новой, но на это еще раз обратил внимание председатель комитета экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко. Эту мысль он озвучил на заседании правительства 29-го июня, передал корреспондент Piter.TV.

Москаленко отчитался о реализации "дорожной карты" и привлечении инвестиций. Он отметил во время выступления, что городу нужно работать на улучшение демографической ситуации. Сейчас образовалась "демографическая яма", как в 1990-х годах, сказал глава комитета. Это произошло по двум причинам: из-за снижения числа женщин и "кризисе материнства". Кризис заключается в том, что женщины рожают первого ребенка ближе к 30 годам.

За последние три года население мегаполиса выросло на 0,6% при естественной убыли 13,2 тысячи человек и +47,5 тысяч приезжих.

Фото: Piter.TV