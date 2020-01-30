Губернатор Воробьев: Подмосковье не будет вводить ограничения в условиях повышенной готовности

Для этого в Подмосковье создали оперативный штаб, который будет контролировать взаимодействие служб и стратегических предприятий.

Стало известно, что никаких ограничений для жителей Подмосковья не будут вводить на фоне режима повышенной готовности ЦФО. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, пишет телеканал "360".

Воробьев уточнил, что изменений в передвижении по территории не планируется. Московская область продолжит жить в обычном ритме, а главной задачей останется сохранение устойчивой экономики. По его словам, в нынешних условиях крайне важна собранность и динамичная работа всех органов власти.

Для этого в Подмосковье создали оперативный штаб, который будет контролировать взаимодействие служб и стратегических предприятий.

Ранее синоптик рассказал, что через неделю в Петербурге выпадет снег. Устойчивые отрицательные температуры ожидаются лишь в декабре.

Фото: Piter.tv

