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Синоптик рассказал, что через неделю в Петербурге выпадет снег
Сегодня, 19:25
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Синоптик рассказал, что через неделю в Петербурге выпадет снег

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Устойчивые отрицательные температуры ожидаются лишь в декабре. 

До конца октября над Петербургом будут преобладать циклонические процессы. Средняя температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0°, приходится в Петербурге на третью декаду ноября. При этом в дневное время будет теплее, то есть выше ноля. Устойчивые отрицательные температуры ожидаются лишь в декабре. 

Ранее ночью 21 октября в Ленобласти местами похолодает до -2 градусов. Ночью 21 октября местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Фото: Piter.tv
 

Теги: зима, погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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