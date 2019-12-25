Синоптик рассказал, что через неделю в Петербурге выпадет снег

Устойчивые отрицательные температуры ожидаются лишь в декабре.

До конца октября над Петербургом будут преобладать циклонические процессы. Средняя температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0°, приходится в Петербурге на третью декаду ноября. При этом в дневное время будет теплее, то есть выше ноля. Устойчивые отрицательные температуры ожидаются лишь в декабре.

Ранее ночью 21 октября в Ленобласти местами похолодает до -2 градусов. Ночью 21 октября местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Фото: Piter.tv

