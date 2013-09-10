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Губернатор Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов

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Михаил Развожаев раскрыл подробности операции по спасению.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев рассказал о том, что в ходе поисков у берега специалистам удалось обнаружить только одного выброшенного людьми дельфина. Однако он может оказаться диким афалином. Однако пока что невозможно приблизиться к пострадавшему чтобы понять, является ли он один из выпущенных вчера в море четырех особей.

Операция по спасению дельфинов началась в 7 утра сегодня. Я на связи с нашими специалистами, которые продолжают искать дельфинов в акватории по моему поручению.

Михаил Развожаев, глава Севастополя

Напомним, что днем 2 ноября очевидцы сняли видео на котором зафиксировано как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Глава региона Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец местного дельфинария. Это инцидент чиновник считает "вопиющим". Он напомнил, что особи на протяжении десяти лет жили в неволе. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что двое из четырех дельфинов сейчас находятся у берега. Зоозащитники планують транспортировать их в Коктебель.

Охота дельфина за рыбой в Черном море восхитила туристов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дельфин, михаил развожаев, росприроднадзор, севастополь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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