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Губернатор Подмосковья заявил о получении выплат 55% семей мобилизованных
Сегодня, 15:52
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Губернатор Подмосковья заявил о получении выплат 55% семей мобилизованных

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По его словам, региональные выплаты составляют 200 тысяч рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о получении выплат 55% семей мобилизованных. Об этом сообщает телеканал "360".

В ходе совещания правительства Воробьев отметил, что региональные выплаты составляют 200 тысяч рублей. Он подчеркнул, что все до единой семьи в Подмосковье получат эти выплаты.

Также глава региона заявил, что семьи мобилизованных просили о помощи в трудоустройстве, прохождении дополнительного обучения и помощи детям. Он призвал эти просьбы доводить до глав и центров поддержки.

Ранее Воробьев заявил, что Подмосковье не будет вводить ограничения в условиях повышенной готовности.

Фото: YouTube / Губернатор

Теги: андрей воробьев, губернатор, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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