Губернатор Подмосковья заявил о цели остаться в топ-3 регионов по инвестициям

Он призвал каждый год запускать новые программы поддержки для предпринимателей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о цели остаться в топ-3 регионов России по инвестиционной привлекательности. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев призвал каждый год запускать новые программы поддержки для предпринимателей, а также снижать для них административные барьеры. По его словам, благодаря созданным в Подмосковье условиям в регион активно приходят новые компании, и это должно помочь удержаться в первой тройке рейтинга. Губернатор добавил, что за высокотехнологичные компании идет конкуренция.

Ранее мы сообщали, что в Госдуму внесут проект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет.

Фото: mosreg.ru