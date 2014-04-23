Губернатор Подмосковья высказался об отправке фур на ЦКАД

Он попросил глав районов, по чьей территории идёт ЦКАД, оценить эффективность введённой меры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв высказался об отправке фур весом более 12 тонн с МКАД на ЦКАД. По его мнению, данная мера уже даёт первые результаты. Об этом пишет "360".

Глава региона подчеркнул, что десятки тысяч автомобилей в день было отправлено на Центральную кольцевую автодорогу.

Знаю, что очень подробно и плотно работает ГИБДД, дорожный и транспортный блок. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Он попросил глав районов, по чьей территории идёт ЦКАД, оценить эффективность введённой меры. Главное, подчеркнул Воробьёв, добиться того, чтобы жители могли комфортно передвигаться. По его словам, власти сейчас решают вопрос появления на ЦКАД бессветофорного движения и организации дополнительных съездов.

Ранее мы писали, что в Подмосковье сняли большинство ограничений по коронавирусу.

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