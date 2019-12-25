Губернатор Подмосковья высказался о новом рейтинге абсолютных лидеров среди школ

Он также назвал две школы, которые стали абсолютными лидерами образования в регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высказался о новом рейтинге абсолютных лидеров среди школ. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев выступил на областном педагогическом съезде региона перед стартом нового учебного года. Он подчеркнул, что физтех-лицей Капицы и гимназия Примакова стали абсолютными лидерами образования в Подмосковье. Глава региона также назвал топ-3 школ нового рейтинга: физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, лицей № 10 в Одинцове и имназия № 16 "Интерес" в Люберцах. Кроме того, Воробьев поблагодарил другие образовательные учреждения. которые "не стесняются предлагать новое".

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Фото: Piter.tv