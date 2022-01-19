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Из горящего аквапарка в Москве вывели около 100 человек
Сегодня, 11:44
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Из горящего аквапарка в Москве вывели около 100 человек

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Из горящего аквапарка в Москве вывели около 100 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 22 августа в аквапарке "Фэнтази" на Люблинской улице. Пламя разгорелось в сауне на втором этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Охрана вывела посетителей из здания.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Всего самостоятельно покинули здание 100 человек. Пожар полностью потушили менее чем за полчаса.

Ранее мы сообщали, что в Химках два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком.

Фото: Piter.tv

Теги: аквапарк, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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