Андрей Воробьев рассказал, что еще не имеет антител к коронавирусу.

Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса. Об этом глава Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала "360". По словам чиновника, он вакцинировался несколько недель назад. В ближайшее время его ожидает второй укол.

Я сделал прививку, мерил после 14 дней, у меня не было антител. Я очень надеюсь, что какая-то защита появится, чтобы быть более активным и общаться в разных коллективах на производствах Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья заявил, что массовая вакцинация жителей региона запланирована на конец 2020 года. Уже сейчас область готовится к процедуре. Первыми вакцину получат преподаватели школ, медицинские работники, правоохранительные органы. После этого очередь дойдет до работников транспорта, общепита.

Жители Подмосковья смогут сделать прививку от коронавируса бесплатно по ОМС.

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