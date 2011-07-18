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Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к новому отопительному сезону
Сегодня, 14:27
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Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к новому отопительному сезону

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На заседании правительства региона Воробьев отметил важность всегда видеть каждый элемент по модернизации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону. Его слова приводит телеканал "360".

На заседании правительства региона Воробьев отметил важность всегда видеть каждый элемент по модернизации. Глава Подмосковья заявил, что она состоит из трех слагааемых: состояние котельной, вовремя подготовленные сети и готовность жилых домов. Он подчеркнул, что власти заранее более придирчиво и строго принимают дома к осенне-зимнему периоду. Также Воробьев добавил, что это требует больших затрат управляющих компаний.

Ранее посольство РФ во Франции сообщило о выяснении обстановки после задержания Дурова.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей воробьев, отопительный сезон, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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