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Посольство РФ во Франции сообщило о выяснении обстановки после задержания Дурова
Сегодня, 13:51
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Посольство РФ во Франции сообщило о выяснении обстановки после задержания Дурова

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По информации источника, посольство ожидает более подробной информации от французских властей.

Посольство РФ во Франции сообщило о выяснении обстановки после задержания основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на диппредставительство.

По информации источника, посольство ожидает более подробной информации от французских властей. На данный момент контактов по этому вопросу не устанавливали. Напомним, вечером 24 августа стало известно о задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже.

Ранее депутат Хамзаев назвал арест Дурова частью большого шпионажа

Фото: pxhere.com

Теги: задержание, павел дуров, посольство россии во франции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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