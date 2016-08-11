Посольство РФ во Франции сообщило о выяснении обстановки после задержания Дурова

По информации источника, посольство ожидает более подробной информации от французских властей.

Посольство РФ во Франции сообщило о выяснении обстановки после задержания основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на диппредставительство.

По информации источника, посольство ожидает более подробной информации от французских властей. На данный момент контактов по этому вопросу не устанавливали. Напомним, вечером 24 августа стало известно о задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже.

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