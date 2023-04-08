Депутат Хамзаев назвал арест Дурова частью большого шпионажа

По его словам, предпринимателя арестовали исключительно ради доступа к мессенджеру.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал арест основателя Telegram Павла Дурова частью большого шпионажа. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Хамзаев прокомментировал арест Дурова во французском аэропорту Ле Бурже. По его словам, предпринимателя арестовали исключительно ради доступа к мессенджеру. Депутат отметил, что Дурову могут вменить любые преступления, если он не пойдет на сотрудничество со следствием. Он добавил, что если французские спецслужбы получат ключи шифрования к мессенджеру, то у Запада появится возможность читать любые переписки.

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Фото: Piter.tv