Генконсульство подтвердило гибель двух россиян на Пхукете

Сейчас личности погибших устанавливает полиция.

Генеральное консульство России подтвердило гибель двух россиян на острове Пхукет. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на сотрудников таиландских правоохранительных органов. Они пояснили, что нашим дипломатам поступила информация об обнаружении под завалами разрушенного в результате оползня здания двух тел, которые, предположительно, принадлежат гражданам РФ. В настоящее время устанавливаются личности жертв трагедии.

Напомним, что на западное побережье Таиланда обрушились сильные ливни. Такая обстановка привела к сходу оползня на горном острове Пхукет. По последним сведениям погибли как минимум восемь человек, включая мужчину и женщину из России. Дожди продолжаются на острове с 22 августа. За это время на территории страны выпало 200 миллиметров осадков. Оказались затоплены несколько районов, а также разрушены здания.

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Фото: Piter.tv