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Петербург оказался в десятке лучших городов РФ для отдыха с питомцами в августе
Сегодня, 9:12
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Петербург оказался в десятке лучших городов РФ для отдыха с питомцами в августе

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Лидером рейтинга стал Сочи, на который пришлось 12% всех бронирований.

Петербург оказался в числе десяти наиболее востребованных мест для отдыха с домашними животными в августе. Об этом рассказали эксперты сервиса бронирования поездок.

Специалисты изучили количество бронирований гостиниц и определили самые популярные места для отдыха с домашними животными в августе. Лидером рейтинга стал Сочи, на который пришлось 12% всех бронирований. Второе место заняла Анапа с 8% бронирований. Санкт-Петербург занял третье место с показателем в 6% бронирований.

В среднем туристы проводят в Петербурге четыре ночи. Средняя цена номера в отеле составляет 5416 рублей. В Сочи туристы остаются на семь ночей, а за номер в отеле нужно заплатить 4761 рубль. В Анапе путешественники с домашними животными отдыхают неделю.

Ранее мы сообщили о том, что первое место в рейтинге самых романтичных городов РФ занял Петербург.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум") 

Теги: санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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