Петербург оказался в десятке лучших городов РФ для отдыха с питомцами в августе

Лидером рейтинга стал Сочи, на который пришлось 12% всех бронирований.

Петербург оказался в числе десяти наиболее востребованных мест для отдыха с домашними животными в августе. Об этом рассказали эксперты сервиса бронирования поездок.

Специалисты изучили количество бронирований гостиниц и определили самые популярные места для отдыха с домашними животными в августе. Лидером рейтинга стал Сочи, на который пришлось 12% всех бронирований. Второе место заняла Анапа с 8% бронирований. Санкт-Петербург занял третье место с показателем в 6% бронирований.

В среднем туристы проводят в Петербурге четыре ночи. Средняя цена номера в отеле составляет 5416 рублей. В Сочи туристы остаются на семь ночей, а за номер в отеле нужно заплатить 4761 рубль. В Анапе путешественники с домашними животными отдыхают неделю.