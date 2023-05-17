Первое место в рейтинге самых романтичных городов РФ занял Петербург

Среди причин, по которым город считается романтичным, были названы белые ночи, уникальная архитектура и общая атмосфера.

Петербург был признан самым романтичным городом России с большим отрывом. В опросе, проведенном популярным сервисом путешествий Tutu, четыре последующих города-конкурента вместе не набрали такого же количества голосов, пишет spb.aif.ru.

Северная столица получила поддержку 41% опрошенных. Среди причин, по которым город считается романтичным, были названы белые ночи, уникальная архитектура и общая атмосфера.

На втором месте оказались Калининград и Москва, получившие по 8% голосов. Сочи и Казань заняли последние места в пятерке лидеров, набрав 7% и 6% соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что три четверти россиян хотели бы жить в Петербурге.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)