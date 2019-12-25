Три четверти россиян хотели бы жить в Петербурге

Краснодар занял второе место с 60%, а Москва замыкает тройку лидеров с 58%.

Исследование, проведенное сервисом "Яндекс Аренда", выявило, какие города-миллионники являются наиболее привлекательными для жизни среди россиян. Участникам опроса было предложено выбрать из пяти городов.

Около 40% респондентов рассматривают возможность переезда в другой город в будущем, а примерно 3% уже планируют такой шаг. Еще 42% пока не думали о переезде серьезно, но не исключают такой возможности.

Большинство опрошенных (74%) рассматривают для переезда Петербург, который возглавил рейтинг. Краснодар занял второе место с 60%, а Москва замыкает тройку лидеров с 58%. В пятерку лучших также вошли Казань (52%) и Нижний Новгород (41%). Также ольшинство участников опроса задумались о переезде и временном проживании в другом городе после туристической поездки (42%). Около 28% отметили, что у них есть родственники в городах-миллионниках.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал первым в рейтинге по экоиндексу среди городов РФ.

Фото: Piter.TV