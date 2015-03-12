Петербург стал рейтинг городов по экоиндексу среди городов РФ

В Петербурге 73% поисков маршрутов приходятся на общественный транспорт, велосипеды и самокаты или пешие маршруты, которые наиболее полезны для экологии, – по этому показателю город обошёл все миллионники.

Аналитики 2ГИС и эксперты Научного центра Smart Urban Nature РУДН исследовали экологическую ситуацию в 16 городах-миллионниках. Петербург оказался лидером по экологическому индексу, опередив Москву и Пермь.

Исследование учитывало доступность парков, водоёмов, развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры, а также мнения горожан. 58% жителей Петербурга живут в пешей доступности от парков и скверов (15 минут), при этом парков с досуговой инфраструктурой (относительно всех парков) в Северной столице почти в два раза меньше, чем в Москве, – 37,2%. В целом парки занимают больше 400 кв. км – это примерно третья часть города.

В Петербурге 73% поисков маршрутов приходятся на общественный транспорт, велосипеды и самокаты или пешие маршруты, которые наиболее полезны для экологии, – по этому показателю город обошёл все миллионники. По остальным критериям направления "Транспорт" город находится на втором месте за Москвой.

В культурной столице на 100 тыс. жителей приходится 150 пунктов раздельного сбора мусора и 3 компании по вывозу крупногабаритного мусора. Причем средний уровень удобства заказа услуг по вывозу крупногабаритного мусора жители оценили выше, чем в остальных миллионниках, на 7 баллов. По абсолютному количеству пунктов приёма вторсырья Петербург на первом месте – их более 8,4 тыс.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские IT-компании вошли в топ-100 рейтинга TAdviser.

Фото: Piter.TV