Петербургские IT-компании вошли в топ-100 рейтинга TAdviser

По результатам 2023 года доля налоговых поступлений от IT-бизнеса достигла 5,6% (56,9 млрд рублей) от общего объема, увеличившись за год на 0,6%.

Двенадцать IT-компаний из Петербурга, а также 36 организаций, открывших свои офисы в городе, вошли в топ-100 крупнейших IT-компаний в РФ. Ежегодный рейтинг был опубликован отраслевым изданием TAdviser. Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Станислава Казарина, количество представленных в рейтинге петербургских компаний увеличилось. Годом ранее город представляли восемь технологических организаций. Также вырос общий объем выручки — в четыре раза, до 374,3 млрд рублей.

По результатам 2023 года доля налоговых поступлений от IT-бизнеса достигла 5,6% (56,9 млрд рублей) от общего объема, увеличившись за год на 0,6%. Правительство Петербурга создает благоприятные условия для развития IT, что, безусловно, станет одним из ключевых факторов для дальнейшего роста числа технологических компаний в городе.

Рейтинг TAdviser был составлен аналитиками издания на основе данных о выручке компаний за 2023 год. Возглавил топ-100 Радиоэлектронный комплекс Ростеха, заработавший в минувшем году 424,8 млрд рублей, добавили в Смольном.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)