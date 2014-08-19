Губернатор Петербурга поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Праздник отмечается 25 октября.

В Большом концертном зале "Октябрьский" состоялся торжественный вечер. посвященный Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. С профессиональным праздников губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников метрополитена, Горэлектротранса, пассажирских автобусных предприятий. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня в транспортной отрасли Петербурга трудятся около 50 тысяч человек. По словам Беглова, благодаря работе специалистов поездки на общественном транспорте становятся все комфортнее.

Он напомнил, что в городе приступили к масштабной модернизации транспортного комплекса. Ранее в пресс-службе комитета по транспорту сообщили о планах перехода на новую модель транспортного обслуживания Петербурга в три этапа, начиная с апреля 2022 года. Реформа пройдет в три этапа: первый – перевозчики выводят на маршруты 800 новых автобусов с сохранением трассы следования; второй и третий этапы – на новые маршруты и маршруты с изменением трассы выводятся еще 2 000 автобусов в течение двух месяцев.

На днях Комтранс представил 92 новых автобусных маршрутов на следующий год.

Фото: Piter.TV