Комтранс представил 92 новых автобусных маршрутов на следующий год

Первые маршруты начнут курсировать 1 апреля.

Комитет по транспорту Петербурга представил 92 новых автобусных маршрутов, которые начнут свою работу в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первые маршруты начнут курсировать 1 апреля. В этот список вошли маршруты: "Набережная реки Екатерингофки – Ржевская площадь", "Река Оккервиль – Русановская улица" и не только. Еще часть маршрутов выйдут на дороги 1 июня. Речь идет о маршрутах: "Кировский завод – Красное Село, Геологическая улица, 75", "Ж/д ст. Ручьи – Глухарская улица" и другие. Остальные маршруты начнут работать 15 июля: "Крестовский остров – Детская улица", "Пискарёвка – Новоколомяжский проспект" и не только. С полным списком маршрутов можно ознакомиться здесь

Ранее в пресс-службе комитета по транспорту сообщили о планах перехода на новую модель транспортного обслуживания Петербурга в три этапа, начиная с апреля 2022 года. Реформа пройдет в три этапа: первый – перевозчики выводят на маршруты 800 новых автобусов с сохранением трассы следования; второй и третий этапы – на новые маршруты и маршруты с изменением трассы выводятся еще 2 000 автобусов в течение двух месяцев.

Фото: Piter.TV