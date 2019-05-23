Губернатор Петербурга поздравил медсестер с профессиональным праздником

На сегодняшний день в городе в этой профессии трудятся порядка 47 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил 12 мая с Международным днем медсестры представителей этой профессии. Об этом сообщает телеканал "Санкт–Петербург".

По словам Беглова, в период пандемии они оказались на переднем крае борьбы с опасной болезнью, самоотверженно сражаясь за жизнь и здоровье каждого человека в "красных" зонах. Их подвиг – это подвиг ангелов жизни. Он войдет в историю. На сегодняшний день в городе в этой профессии трудятся порядка 47 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала.

Напомним, что в Петербурге спрос на медсестер вырос на 52%. Наибольшая доля рабочих мест для медицинских сестер сосредоточена в Северной столице: более 67% вакансий в СЗФО размещены в этом регионе.

Ранее мы писали, что за весь период пандемии ни один сотрудник Педиатрического университета не заболел COVID-19. Жизни детей спасали 114 человек, включая студентов. Через них прошли более 500 зараженных коронавирусом маленьких пациентов.

Фото: Piter.tv



