В Петербурге спрос на медсестер вырос на 52%

Наибольшая доля рабочих мест для медицинских сестер сосредоточена в Северной столице: более 67% вакансий в СЗФО размещены в этом регионе.

Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. Эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы медсестры в регионах Северо-Запада и хотят ли они работать по профессии.

По данным исследователей, в стране за 2022 год количество вакансий для медсестер снизилось на 33%. Однако в регионах Северо-Запада спрос на младший персонал больниц и поликлиник вырос на 65%. В Петербурге число предложений от работодателей увеличилось на 52%, в Ленобласти - на 77%. Самые высокие результаты по данному критерию получились в Новгородской области - почти в три раза вырос спрос на медсестер.

Наибольшая доля рабочих мест для медицинских сестер сосредоточена в Северной столице: более 67% вакансий в СЗФО размещены в этом регионе. Вторую строчку в статистике занимает Калининградская область, а третью - Ленинградская.

Больше всего соискателей было обнаружено в Ленобласти, в поисках работы здесь находятся 300 человек), на второй строчке - Калининградская область. Тройку замыкает Архангельская область.

Ранее на Piter.tv: за год спрос на медиков скорой в Петербурге вырос на 69%.

Фото: Piter.tv