За год спрос на медиков скорой в Петербурге вырос на 69%

В среднем им предлагают зарплату 57,5 тысяч рублей в месяц.

В России 28 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи. С начала пандемии их работа стала крайне востребована.

Согласно исследованию HeadHunter, в Петербурге за год спрос на сотрудников скорой увеличился на 69%. В среднем им предлагают зарплату 57,5 тысяч рублей в месяц.

Несмотря на высокую востребованность число желающих работать в медицине не высоко. По данным HeadHunter, в среднем на одну медвакансию регионах СЗФО откликаются 1-2 кандидата.

При этом как заявила директор Медицинского колледжа №1 Ирина Бубликова, петербуржцы стремятся работать фельдшерами в скорой помощи.

Фото: Piter.tv