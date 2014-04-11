Петербуржцы стремятся работать фельдшерами в скорой помощи

В Медицинский колледж №1 большой конкурс – 26 человек на место.

Петербуржцы стремятся работать медиками на станции скорой помощи. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Фельдшеров готовят три медицинских колледжа Петербурга, но базой для Городской станции скорой медицинской помощи, где проходят практику и работают выпускники, является Медицинский колледж №1. Все фельдшеры, выпускники Первого медколледжа, после его окончания идут работать на Городскую станцию скорой медицинской помощи. Берут сюда только после 11- класса, учиться – почти 4 года.

Конкурс бешеный – 26 человек на место на фельдшера, 10 человек – на сестринское дело. Ирина Бубликова, директор Медицинского колледжа №1

По ее словам, выпускники рвутся работать именно на Городскую станцию скорой помощи, а не в частную медицину.

Фото: Piter.tv