Губернатор Петербурга поздравил гимнастку Дину Аверину с серебряной медалью на Олимпийских играх

Дина Аверина получила серебряную медаль по дисциплине за индивидуальное многоборье в Токио.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил гимнастку Дину Аверину с серебряной медалью на Олимпийских играх в Токио, передает пресс-служба Смольного.

Поздравляю Вас с серебряной медалью в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам Беглова, на выступлении спортсменка продемонстрировала всему миру свой характер, мастерство и грациозность. Он также поздравил с серебром наставника Веру Николаевну Шаталину и главного тренера сборной России Ирину Александровну Винер-Усманову.

Сегодня, 7 августа, Дина Аверина получила серебряную медаль по дисциплине за индивидуальное многоборье в Токио. По результатам четырех упражнений с предметами спортсменке присудили 107,650 балла.

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Фото: Telegram / Олимпийский комитет России