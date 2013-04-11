  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор Петербурга поздравил гимнастку Дину Аверину с серебряной медалью на Олимпийских играх
Сегодня, 14:40
45
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор Петербурга поздравил гимнастку Дину Аверину с серебряной медалью на Олимпийских играх

0 0

Дина Аверина получила серебряную медаль по дисциплине за индивидуальное многоборье в Токио.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил гимнастку Дину Аверину с серебряной медалью на Олимпийских играх в Токио, передает пресс-служба Смольного. 

Поздравляю Вас с серебряной медалью в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам Беглова, на выступлении спортсменка продемонстрировала всему миру свой характер, мастерство и грациозность. Он также поздравил с серебром наставника Веру Николаевну Шаталину и главного тренера сборной России Ирину Александровну Винер-Усманову.  

Сегодня, 7 августа, Дина Аверина получила серебряную медаль по дисциплине за индивидуальное многоборье в Токио. По результатам четырех упражнений с предметами спортсменке присудили 107,650 балла.

Ранее мы писали, кто из спортсменов вернется в Петербург с медалями.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

Теги: гимнастика, дина аверина, олимпиада
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии