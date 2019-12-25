Губернатор Петербурга попросил Роспотребнадзор смягчить ограничения

Губернатор Александр Беглов обратился к главному санитарному врачу Петербурга с просьбой изучить возможности для смягчения ограничительных мер. Речь идет об учреждениях культуры и полноценной работе торгово-развлекательных центров, сообщила пресс-служба Смольного.
На данный момент с театрами, кинотеатрами, концертными залами, фуд-кортами и магазинами-островами в ТРЦ сложилась крайне "неопределенная" ситуация. Они закрыты уже пять месяцев.
Беглов отметил, что позитивный опыт возвращения к привычной жизни есть.
Учреждения культуры и владельцы торговых точек, фуд-кортов в торговых центрах тоже разработали стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять.
сказал губернатор.
Градоначальник пообещал, что власти города окажут максимальное содействие возобновлению деятельности организаций.
Ранее руководители кинотеатров Петербурга потребовали от губернатора открытия с 1 сентября. Piter.TV узнал, как они выживают в условиях пандемии.
Фото: Александр Беглов / VK
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