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Губернатор Петербурга попросил Роспотребнадзор смягчить ограничения
Сегодня, 16:24
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nadezhda_sib

Губернатор Петербурга попросил Роспотребнадзор смягчить ограничения

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Беглов отметил, что некоторые учреждения закрыты уже пять месяцев.

Губернатор Александр Беглов обратился к главному санитарному врачу Петербурга с просьбой изучить возможности для смягчения ограничительных мер. Речь идет об учреждениях культуры и полноценной работе торгово-развлекательных центров, сообщила пресс-служба Смольного.

На данный момент с театрами, кинотеатрами, концертными залами, фуд-кортами и магазинами-островами в ТРЦ сложилась крайне "неопределенная" ситуация. Они закрыты уже пять месяцев.

Беглов отметил, что позитивный опыт возвращения к привычной жизни есть. 

Учреждения культуры и владельцы торговых точек, фуд-кортов в торговых центрах тоже разработали стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять.

сказал губернатор.

Градоначальник пообещал, что власти города окажут максимальное содействие возобновлению деятельности организаций. 

Ранее руководители кинотеатров Петербурга потребовали от губернатора открытия с 1 сентября. Piter.TV узнал, как они выживают в условиях пандемии. 

Фото: Александр Беглов / VK 

 

Теги: кинотеатры, ограничительные меры, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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