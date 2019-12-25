День кино в Петербурге не пройдет в кинозалах. Взгляд Piter.tv

Кинотеатры были одним из главных центров притяжения петербуржцев до пандемии коронавируса. Однако "антивирусные" ограничения в городе продолжаются уже пятый месяц, кинозалы по-прежнему закрыты.

Запрет на работу кинотеатров продлили уже до 20 сентября. Piter.tv решил спросить у представителей кинобизнеса, как они встречают День Российского кино, который отмечается 27 августа.

Киноцентр "ПИК" на улице Ефимова в ответ на запрос Piter.tv представил письмо, направленное на имя губернатора Петербурга Александра Беглова.

В киноцентре отметили, что за месяцы пандемии сохраняли численность работников, выплачивая людям, как и всегда до этого, полностью "белую" заработную плату. Несмотря на острый недостаток средств, удалось сохранить коллектив сотрудников (в 45 человек) и способность оперативно возобновить работу кинотеатра.

Представители киноцентра обращаются к губернатору по той причине, что изысканные компанией в период пандемии денежные средства полностью израсходованы на оплату труда и на частичное погашение арендной платы. Уже сейчас мы понимаем, что не располагаем ресурсами для дальнейшей выплаты заработной платы. Более того, за предприятием за период простоя неизбежно накапливаются долги – как по арендной плате, так и по иным платежам контрагентам.

В "ПИКе" напомнили. что после отмены ограничительных мер восстановление рынка кинопоказа займет значительное время – не менее нескольких месяцев, в течение которых кинотеатр продолжит нести значительные убытки по ряду причин – например, переноса кассовых "блокбастеров" и общего падения спроса на развлекательные услуги из-за падения доходов населения и в общем осторожным отношением посетителей к публичным мероприятиям.

Представители кинотеатра выступили с предложением к губернатору предусмотреть дополнительные меры поддержки кинотеатров Санкт-Петербурга, а именно предусмотреть безвозмездные и безвозвратные субсидии кинотеатрам в размере НДФЛ (налога на доходы физических лиц), уплаченного соответствующим получателем субсидии в течение всего 2019 года.

Указанная мера позволит поддержать те кинотеатры, которые наиболее ответственно относятся к уплате налоговых платежей и к сохранению численности сотрудников, указали в "ПИКе". Подписан документ Константином Богуславским, директором ООО "Айви Синема" – юридическим лицом киноцентра "ПИК".

С Днем Российского кино от имени владельцев и руководителей петербургских кинотеатров губернатора "поздравил" Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Документ есть в распоряжении редакции Piter.tv. Приводим отрывок из обращения.

Вот уже пять месяцев городские кинотеатры закрыты из-за принятых Вами решений о приостановлении деятельности кинотеатров в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В конце марта 2020 года мы с пониманием отнеслись к принятию такого решения, так как это касалось также и всех остальных культурно-досуговых учреждений. Несколько месяцев мы стойко переносили все проблемы, которые возникли у наших кинотеатров из-за приостановления деятельности, рассчитывая на практические меры поддержки, а не на декларативные обещания. По прошествии пяти месяцев мы понимаем, что остались со своими проблемами один на один. Мы надеялись, что в августе будет принято решение о возобновлении деятельности кинотеатров, но принятое Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 658 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121" опять откладывает наши ожидания "на завтра". Мы не можем согласиться с тем, что причиной принятия решений, запрещающих работу кинотеатров города, являются некие неоптимистичные показатели коэффициента распространения коронавирусной инфекции в городе или опасение появления возможных вспышек инфекции. Ни у нас в стране, ни за рубежом кинотеатры никогда не становились источником распространения коронавирусной инфекции. Ситуация, когда органы исполнительной власти принимают те или иные решения, не неся при этом никакой ответственности за последствия таких решений, в конечном итоге приводит к полной безответственности лиц, принимающих решения. Возникает вопрос: а почему в нашем городе такие показатели? Чем ситуация в Санкт-Петербурге в прошедшие месяцы коренным образом отличалась от ситуации в Москве, которая с 1 августа приняла решение о возобновлении работы кинотеатров? Не является ли это проблемой именно качества принятых мер и решений городских властей? Возможно, следует поднять вопрос об уровне компетенции и ответственности тех представителей органов исполнительной власти города, которые своим действием либо бездействием привели ситуацию с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в городе к таким плачевным результатам? Почему московские власти смогли справиться с этими проблемами и возобновить деятельность кинотеатров, а петербургские нет? Кто понесет ответственность за такие решения? [...] Мы видим, что многие регионы успешно справились с угрозой распространения коронавирусной инфекции, значит результат этой работы зависит от профессионализма конкретных руководителей регионов. И уж тем более странно принимать подобные решения по запрету деятельности кинотеатров на фоне переполненного пассажирами общественного транспорта, массовых мероприятий в День Военно-морского флота, тысяч открытых баров, ресторанов, спортивных клубов, бань и бассейнов, а также кинотеатров, работающих практически на территории города, но формально относящихся к Ленинградской области; уже открытых и готовящихся к открытию петербургских театров и т.д. Нет рационального объяснения таким решениям. Да, кинотеатры – это предприятия, осуществляющие услуги по коллективному просмотру кинофильмов, но это и предприятия с особыми режимами работы – с вентиляцией, обеспечивающей многократный обмен воздуха в кинозале, с кинозалами, обеспечивающими объем более двадцати кубометров воздуха на одного кинозрителя, с особыми мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции, базирующимися на особых рекомендациях Роспотребнадзора для кинотеатров и т.д.

Мы не будем писать о тех тысячах петербуржцев – работниках наших кинотеатров и членах их семей, - которые остались практически без средств к существованию, о тех убытках, которые ежедневно несут владельцы частных кинотеатров и муниципальные кинотеатры города, оплачивая текущие затраты на содержание кинотеатров даже в условиях запрета деятельности. И это не про предпринимательский риск – если говорить в бизнес-логике, то, повторимся, за любое решение надо платить. Мы не будем писать о жителях нашего города, оставшихся без возможности качественно проводить свое свободное время в кинотеатре, о молодежи, которая вместо того, чтобы с удовольствием смотреть хорошее кино, ищет другие способы, чтобы выплеснуть свои эмоции. [...] В последнее время в нашем обществе принято просить власть о том или ином решении. Но мы не просим, мы требуем: снимите ограничения на работу кинотеатров с 1 сентября 2020 года или компенсируйте наши расходы по содержанию простаивающих не по нашей вине предприятий. Введенные карантинные меры – это не стихийное бедствие!"

В сети кинотеатров "Мираж Синема" с Piter.tv также поделились последними новостями и реакцией на пандемию. Закрытие площадок и полная приостановка деятельности стали шоком для сети. Кстати, в сети кинотеатров поддержали требование АВК открыть кинотеатры с 1 сентября и даже запустили петицию по этому поводу.

Прежде всего перед нами встала задача грамотной консервации кинокомплексов – это закрытие не только залов, но и баров, и бистро. Была проделана огромная работа, в которой была задействована основная часть наших сотрудников. Другие сотрудники отправились на вынужденные каникулы. Мы наконец-то смогли начать полную реконструкцию нашего самого первого и знакового своей историей кинотеатра на Большом проспекте. Реконструкция давно стояла в планах, но из-за большого количества постоянных зрителей постоянно откладывалась. Поэтому мы решили использовать время вынужденного простоя и приступили к работам. В конце июня совместно с Italy Group на площадке Музея стрит-арта мы открыли автокинотеатр. Как и онлайн-фестиваль, и доставка еды, это был абсолютно новый и интересный для нас формат. Все соскучились по кино, по ресторанам и по музеям. Этим проектом мы решили объединить все три направления, которые так востребованы летом среди жителей и гостей города – отметили в кинотеатре.

В Москве все наши кинотеатры возобновили работу с 1 августа. В Петрозаводске это произошло с 24 июля. Мы должны быть уверены, что обеспечиваем здоровье и безопасность гостей, и посещение нашего кинотеатра является не угрозой, а безопасным досугом. Мы возобновим работу кинопоказов и бистро с четким соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Уже составлен график уборки кинозалов и территории кинотеатров каждые 2 часа с использованием дезинфицирующих средств, обработка оборудования и контактных поверхностей каждые 15 минут. Временной интервал между сеансами составит 30 минут. На территории кинотеатра в свободном доступе будут установлены антисептики. Вся продукция кинобаров и бистро будет предлагаться в одноразовой посуде. Социальная дистанция в VIP-залах уже обеспечена благодаря расстоянию между диванами. В обычных залах это условие будет выполнено за счет рассадки в шахматном порядке и ограничений в продаже билетов. В фойе на полу будет нанесена специальная разметка – добавили в сети кинотеатров.

Сеть кинотеатров "Мираж Синема" в Петербурге также завершает отношения с ТРК "Ульянка", где расположен один из кинокомплексов киносети. Уже идёт подготовка к демонтажу оборудования. Причиной завершения сотрудничества является непосильная для бизнеса арендная плата, сообщили в сети.

В результате коронавирусной пандемии поток зрителей в кинотеатры в России и в мире сократился в среднем в 7-10 раз, и безубыточная работа возможна только при условии снижения затрат на аренду площадей в торговых комплексах. В отличие от большинства арендодателей, ТРК "Ульянка" не смогла предоставить "Мираж Синема" приемлемые условия для возобновления и продолжения коммерческой деятельности, заявили в сети.

Это вынужденная мера, на которую нам пришлось пойти, - отметила Кристина Кандакова, руководитель департамента управления кинокомплексами "Мираж Синема". – Сейчас по докризисным условиям невозможно работать даже в ноль. Мы очень любим эту площадку и наших постоянных гостей. Здесь было прекрасное оборудование, кинокомплекс адаптирован для посещения кино людьми с ограниченными возможностями; недавно обновили интерьер. Но на прежних условиях продолжать работу просто не можем. Подавляющее большинство наших арендодателей - торговых комплексов по всей России пошли нам навстречу по условиям аренды, и мы уже открылись для посетителей в Москве, Петрозаводске, Смоленске, Великом Новгороде, Пскове. Готовимся к открытию в Мурманске, в Башкирии и Архангельске. Очень ждём точной даты открытия кинотеатров в Петербурге

Самые большие статьи затрат кинокомплекса – это расходы на аренду и эксплуатацию, их непросто покрыть в условиях низкого спроса. На нерентабельных объектах, если киносети не получат специальных условий от арендодателей, можно прогнозировать расторжения контрактов и закрытия объектов, рассказали в кинотеатре.

Представитель сети кинотеатров "Люксор" рассказал Piter.tv, что до последнего была надежда, что сеть останется работать хотя бы при жестких условиях соблюдения правил безопасности.

Перед закрытием все кинотеатры были оснащены санитайзерами, разметкой для соблюдения социальной дистанции, сотрудники получили средства индивидуальной защиты и в начале каждого дня проверяли температуру. Увы, наши надежды не оправдались. Пришлось сложно как бизнесу в целом, так и каждому отдельному сотруднику. Здесь было необходимо искать компромиссы. Многие ребята пошли навстречу и остались в штате компании, поэтому возобновлять работу будет проще. По всем регионами идентичная ситуация, разница лишь в датах открытия. Убытки действительно серьезные. Обязательные выплаты никто не отменял. Предполагаю, что кинотеатры будут долго восстанавливаться, несмотря на то, что зрители соскучились по просмотру фильмов на большом экране. Крупные релизы переносятся. Прокатные компании также боятся финансовых потерь и ждут стабилизации ситуации в мире. В Питере дата открытия каждый раз сдвигается, но мы уже готовим персонал и сами кинотеатры. Думаю, к момента запуска кинозалов сможем порадовать зрителей новинками.

Команда Piter.tv также посетила крупные городские киностудии – "Лендок" и "Ленфильм", а также впервые после ограничений посетила "Кино&Театр Англетер".

Глава проекта Станислав Ершов поделился с нами деталями предстоящего открытия автокинотеатра в Гостином дворе и рассказал, как его кинотеатр встретил пандемию.

В плохом состоянии встретили, не работаем более 4-х месяцев. Это печально, причем для всей индустрии. Сети кинотеатров из-за большего количества сотрудников в штате страдают больше, нас это коснулось в меньше степени. Мы договорились с арендодателями (спасибо отелю Angleterre!), остаются организационные и "обслуживающие" расходы. Это не так фатально. Сама индустрия пострадала очень сильно. Я думаю, что 30-40% кинотеатров в стране "не поднимутся" после пережитых ограничений. Ущерб будет исчисляться миллиардами рублей. В целом, меня удивляют ограничения. При работающем метро, которое перевозит миллионы человек, тысяч сто человек в Петербурге ходили в кино. С моей точки зрения, такие ограничения в отношении кинотеатров – ерунда полная. Но закон есть закон. Так или иначе, мы готовимся [к открытию] с учетом всех мер безопасности. Впрочем, оно так и было до объявления о закрытии кинотеатров в начале марта – всех просили рассесться подальше. Также в 5-звездочном отеле самом – запредельные меры безопасности: частая уборка, санитайзеры. Большая проблема – репертуар, но мы не так завязаны на "зрительские" релизы, у нас артхаус, со всеми прокатчиками – на связи. – сообщил Piter.tv Станислав Ершов.

Те, кто меня знают, удивляются моему внешнему виду. Это – "пандемическая борода". Она растет с середины марта, с первых дней закрытия кинотеатров. Вот я и зарёкся, что стричь и брить её я не буду, пока кинотеатры не откроются. Увидите меня без неё – значит все хорошо, мы начали работать. – добавил Станислав Ершов.

Киностудия "Ленфильм", обладая мощностями не только кинотеатра, карантин провела с пользой – открылся KinoCorner с работами стрит-арт художников, заработал культурно-выставочный центр при киностудии. О том, как дела обстоят в самом киноцентре, нам рассказал руководитель культурного центра "Ленфильма" Георгий Поротов.

Столкнулись с полным отсутствием клиентов и входящим потоком денег. а также полным непониманием, когда откроемся. Мы заказали много наклеек, которые отметят нужную дистанцию между зрителями на сидениях, на которые нельзя садиться. Не сказал бы, что "Ленфильм" терял время зря – снимаем видеоблог, запущен конкурс веб-сериалов, победителя объявим 31 августа, развиваем разного рода мерч, линию одежды. На "удаленке" мы продумали концепцию развития всего киноцентра. Идей много – "Ночь пожирателей сериалов", например, для фанатов первого сезона "Настоящего детектива" или, например, "Вечер поэзии" для городских поэтов. – поделился планами Георгий.

На киностудии "Лендок" из-за перехода на удаленный режим работы пришлось закрывать не только кинотеатр, но и пересмотреть формат работы киношколы.

Не потеряли персонал, сохранили все, что было. Мы ждем распоряжений, поскольку у нашей студии уже подготовлены новые собственные полнометражные проекты, хотим проводить кинофестивали. – отметил гендиректор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов Алексей Тельнов.

Представитель кинотеатра "Великан Парк" в разговоре с Piter.tv поделился искренним желанием от лица сотрудников кино, кинотеатров и зрителей поздравить сотрудников Роспотребнадзора с Днем Российского кино и пожелать им здоровья.

Материал подготовили Дария Андреева, Дарья Абуталипова, Анастасия Смирнова и Федор Быков