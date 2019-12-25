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В "Ленфильме" начал работу культурно-выставочный центр
Сегодня, 21:49
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smirenny

В "Ленфильме" начал работу культурно-выставочный центр

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Открытие состоялось во вторник, 4 августа.

Во вторник, 4 августа, состоялось открытие культурно-выставочного центра "Ленфильма". 

Петербуржцы и гости города снова смогут смотреть на новые экспозиции. Так, одну из выставок посвятили актеру Павлу Кадочникову, которому могло бы исполниться 105 лет. Также одной из тем выставок стали сказки и произведения писателей, которые воплотили в кино.

Кинотеатр центра возобновит работу с 16 августа. Из-за коронавируса туда смогут попасть только 50 человек за сеанс, а всем посетителям измерят температуру, без СИЗ также не пустят. 

Ранее мы писали, что "Ленфильм" предупреждает: мошенники зовут на съемки.

Фото: Piter.TV 

Теги: культурно-выставочный центр, ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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