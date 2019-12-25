В "Ленфильме" начал работу культурно-выставочный центр

Открытие состоялось во вторник, 4 августа.

Во вторник, 4 августа, состоялось открытие культурно-выставочного центра "Ленфильма".

Петербуржцы и гости города снова смогут смотреть на новые экспозиции. Так, одну из выставок посвятили актеру Павлу Кадочникову, которому могло бы исполниться 105 лет. Также одной из тем выставок стали сказки и произведения писателей, которые воплотили в кино.

Кинотеатр центра возобновит работу с 16 августа. Из-за коронавируса туда смогут попасть только 50 человек за сеанс, а всем посетителям измерят температуру, без СИЗ также не пустят.

Ранее мы писали, что "Ленфильм" предупреждает: мошенники зовут на съемки.

Фото: Piter.TV