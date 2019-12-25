"Ленфильм" предупреждает: мошенники зовут на съемки

На киностудии пока не проводят ни кастинги, ни съемки.

Во вторник, 4 августа, в "Ленфильме" рассказали, что появились мошенники, которые зовут на съемки в кино от имени сотрудников киностудии.

Быстро определить, что перед вами мошенник, поможет жадность злоумышленников: с будущих актеров начинают требовать деньги. На киностудии напомнили, что когда зовут на настоящие съемки или кастинг, то денег не берут. Накануне также поступило сообщение о другом видео мошенничества: неизвестные предлагают продать актерские базы студии, однако сам "Ленфильм" отдает эти базы директорам по кастингу в Петербурге бесплатно.

Ранее мы писали, что "Ленфильм" бесплатно передаст более тысячи портфолио актёров.

Фото: Piter.TV