"Ленфильм" бесплатно передаст более тысячи портфолио актёров

Также в киностудии предупредили о мошенников, которые пользуются желанием горожан сняться в кино.

На киностудии "Ленфильм" приняли решение закрыть актерскую базу до восстановления кинопроизводства. Кастинг-директоры Петербурга могут бесплатно получить накопление портфолио, сообщила пресс-служба.

На данный момент в базе "Ленфильма" более тысячи портфолио различных актеров. Ранее проекты, приходящие в студию, пользовались услугами базы студии и отбирали там актеров второго плана и массовых сцен.

Отмечается, что больше киностудия не сможет предотвращать случаи мошенничества. Дело в том, что это направление настолько развито, что есть злоумышленники, которые обманом берут деньги с доверчивых петербуржцев, которые мечтают о роли в кино. "Ленфильм" выслеживал мошенников и сообщал о том, что тот или иной проект на студии существует.

Будьте внимательны и осторожны, доверяйте только проверенной информации о съемках. Чаще всего о них можно узнать из СМИ, а также в специализированных изданиях. О государственных проектах можно узнать на сайтах Министерства культуры и Фонда кино. предупредила пресс-служба.

Ранее стало известно о том, что культурный центр "Ленфильм" откроется 4 августа.

Фото: Piter.TV