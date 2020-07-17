"Лендок" готовит премьеру новых проектов после карантина

На одном из них съемки завершились совсем недавно.

Глава "Лендока" стал участником будущего проекта Piter.tv, посвященного возвращению к жизни кинобизнеса в Петербурге в период пандемии коронавируса. Нашим собеседником стал гендиректор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов Алексей Тельнов. Он рассказал, что за время пандемии коронавируса на "Лендоке" готовили к прокату для зрителей новые фильмы.

В августе к выходу в российский прокат планируется картина-сказка "Ключ времени". В условиях пандемии мы успели доснять еще два игровых проекта: "Архипелаг" – про русских учёных, которые отправились на Шпицберген в конце XIX века, а также картину для семейного просмотра "Осторожно, дети!". Сняли полностью, на прошлой неделе закончились съемки, сейчас фильм в монтаже – детская приключенческая картина. – рассказал Алексей Тельнов.

В рамках проекта Piter.tv собеседником нашего канала также стал руководитель культурно-выставочного центра киностудии "Ленфильм" Георгий Поротов, где рассказали о видеоблогах с кинематографическим размахом.

Видео: Piter.tv