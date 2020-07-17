На "Ленфильме" рассказали о "дорогом" подходе к видеоблогам

В частности, один из проектов снимается на камеру Arri Alexa, которая предназначена для съемок кинофильмов.

Представитель киностудии "Ленфильм" стал участником будущего проекта Piter.tv, посвященного возвращению к жизни кинобизнеса в Петербурге в период пандемии коронавируса. Нашим собеседником стал руководитель культурно-выставочного центра киностудии Георгий Поротов.

В частности, в разговоре с нашим каналом он рассказал, что среди активностей, запланированных "Ленфильмом" после возвращения с удаленной работы из-за коронавируса стал запуск видеоблогов на YouTube-канале студии. На текущий момент речь идет о трех форматах.

Снимаем на большие камеру и объективы, которые дорого стоят. Мы поняли, что у нас нет [компактных] фотоаппаратов, будем снимать на "Алексу" (кинокамеры Arri Alexa предназначены для масштабных съемок – прим.ред.). Снимаем блог о сотрудниках "Ленфильма", которые проработали здесь десятки лет. Они рассказывают очень интересные факты о кинопроизводстве, как и с кем они работали. Это дань уважения тем людям, которые долго проработали в индустрии – они пережили распад Советского Союза, "девяностые", сейчас переживают пандемию – бодро, позитивно рассказывают о прошлом и настоящем. – рассказал Георгий Поротов.

Два других формата будут посвящены старинным автомобилям и ViewReview – обзору картин золотой коллекции киностудии, например, "Дама с собачкой".

Ранее Piter.tv посетил открытую конференцию "Ленфильма" и узнал о новой дате вероятного запуска культурно-выставочного центра киностудии, а также сообщил об открытии нового пространства Kino Corner на территории, расположенной на Петроградской стороне.

Видео: Piter.tv