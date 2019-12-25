В конце августа в Петербурге пройдет Summertime Kino&Teatr Festival под открытым небом

Событие займет три дня – с 28 по 30 августа.

С 28 по 30 августа в Петербурге пройдет Summertime Kino&Teatr Festival в формате автокинотеатра под открыты небом. Как сообщили организаторы события, фильмы, отложенные из-за пандемии, покажут во внутреннем пространстве Гостиного двора.

Ценителей кино ждут картины "Поезд в Пусан 2: Полуостров", "Магия зверя", "Молочные зубы", "Мой создатель" и другие. Организаторы отметили, что сложная площадка позволит изголодавшимся зрителям посмотреть фильмы на большом экране, поскольку стационарные кинотеатры города закрыты в течение пяти месяцев. Август для фестиваля выбрали из-за темных и пока еще не очень холодных ночей, в другое время событию могла бы помешать низкая температура или же белые ночи.

Фестиваль планирует сделать ежегодным, показы фильмов в этом году начинаются в 21.30 каждый день. Киноплощадка вместит 50 автомобилей. Купить билеты можно на сайте кинотеатра "Англетер".

В Музее стрит-арта пройдет первый трехдневный фестиваль после карантина.

Фото: предоставлено организаторами