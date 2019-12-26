В Музее стрит-арта пройдет первый трехдневный фестиваль после карантина

Уличное пространство музея объединит в себе три составляющие: бары, еду и музыку.

С 21 по 23 августа в петербургском Музее стрит-арта на Шоссе Революции, 84АБ состоится Street Art Weekend. Вход на фестиваль все три дня будет свободным. Время проведения: 21 августа с 20:00 до 07:00, 22 августа с 14:00 до 06:00, 23 августа с 14:00 до 22:00.

За музыкальную составляющую будут отвечать: 2Deep, Big Hand Connection, Timeofnight, Wave Channel, Flip Flap, EMC, Nordic Electro, Базовое Техно, Itallika, Reality Saint-P и Funk Cartel. UMNIK (ex Nефть). А 23 августа хедлайнерами станут: Женя Кубынин (Зимавсегда), Дунаевский Orchestra, The BigBuddy Band, Dub Hop Joint и Dizzy Dutch Duck.

Кроме того, прямо на глазах посетителей уличные художники на протяжении всего фестиваля будут создавать новые работы.

Организаторы напоминают, что посещение музея возможно только с учетом всех антивирусных правил: соблюдения социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

Фото: предоставлено организаторами